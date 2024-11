Fanpage.it - Solo un liceale su 5 ha dato il primo bacio, pochi i rapporti sessuali: lo studio in Giappone

Leggi tutto su Fanpage.it

In, ogni sei anni, l'Associazione nazionale per l'educazione sessuale fa un sondaggio tra gli studenti sulle abitudini: mai registrati dati così bassi nell'esperienza delnella popolazione. Per gli esperti il motivo è l'impatto della pandemia da Covid-19 sulle abitudini dei giovani.