Sociale | Santangelo 18 mln agli Ambiti per finanziare i progetti del Dopo di Noi

Abruzzo24ore.tv - Sociale: Santangelo, 1,8 mln agli Ambiti per finanziare i progetti del "Dopo di Noi"

Leggi tutto su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Via libera della Giunta regionale al riparto delle risorse previste dal Fondodi Noi. Su proposta dell’assessore alle Politiche sociali, Roberto, la somma complessiva di 1,8 milioni di euro è stata ripartita tra i 24sociali riconosciuti dalla Regione Abruzzo in base alla popolazione residente nella fascia d’età dai 18 ai 64 anni al 1° gennaio 2024. “Il trasferimento delle risorsesociali – ha detto l’assessore Roberto– darà modo di far partiredi sostegno e aiuto in favore di quelle persone con disabilità che necessitano di sostegno intensivo e che per ragioni diverse non possono far leva sulla famiglia. Ildi Noi – ha aggiunto l’assessore – è un problema che investe direttamente la società e che presuppone l’esistenza consolidata e matura di una retein grado di rispondere alle esigenze più impellenti e urgenti”.