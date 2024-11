Lanazione.it - Situazione idrogeologica della Valtiberina: “monitoraggio costante”

Arezzo, 5 novembre 2024 – “Il nostro territorio non presenta particolari preoccupazioni”. Così l’assessore Riccardo Marzi a proposito delle condizioni idrogeologiche dell’area di Sansepolcro epiù in generale. In un momento storico in cui purtroppo molteplici eventi calamitosi hanno investito nazioni europee e altre parti d’Italia, necessario avere riferimenti precisi sullo stato di salute locale. L’occasione è stata fornita da una interrogazione sul tema presentata nella recente seduta del consiglio comunale da parte del gruppo consiliare “Fratelli d’Italia” in merito alle opere da inserire nel Documento Operativo Difesa del Suolo, che la forza politica sta presentando in tutte le sedi istituzionali dello stivale. “La” ha precisato l’assessore Marzi “sconta da sempre più problemi squisitamente idraulici che idrogeologici.