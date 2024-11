Lanotiziagiornale.it - Siamo il Paese dei veleni, Sei milioni di italiani vivono in aree inquinate

In Italia, seidi persone abitano in zone classificate come gravemente, secondo un recente rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss). Le, distribuite su tutto il territorio nazionale, comprendono 42 Siti di Interesse Nazionale (Sin), che coprono circa 170mila ettari di terra e 78mila ettari di mare, e 36.814 Siti di Interesse Regionale (Sir), per un totale di oltre 43mila ettari da risanare. Sono frutto di attività industriali ormai chiuse o in declino, presentano concentrazioni elevate di sostanze tossiche e cancerogene, con un’incidenza significativa di tumori, malattie respiratorie e altre patologie tra i residenti. Seiditrae malattie Per Legambiente la questione delle bonifiche è un’emergenza nazionale: nonostante i fondi stanziati, le opere di risanamento restano ferme in molti dei principali Sin, tra cui Porto Marghera, Taranto, Priolo, Augusta e Napoli Orientale.