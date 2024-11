Si toglie velopicchiata dalle compagne

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

17.00 Una ragazza di 15 anni,dopo aver deciso di non indossare più il velo, è stata insultata di persona e sui social, bullizzata,aggredita,picchiata da 3di scuola, originarie del Marocco. La 15enne, ricorsa alle cure dell'ospedale,ha avuto la prognosi di 10 giorni. E' accaduto nel Modenese.La ragazza, sostenuta dalla famiglia, ha presentato denuncia I primi episodi di aggressione risalgono al maggio scorso. Le tre coetanee sono indagate dalla Procura dei minori di Bologna per stalking e lesioni in concorso.