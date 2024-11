Europa.today.it - Si toglie il velo in classe e le compagne la picchiano

Una ragazzina di 15 anni originaria del Marocco ha deciso in accordo con la famiglia di smettere di indossare il, e da lì per lei è iniziato un incubo: insulti, derisioni e minacce via social, poi il pestaggio. Le presunte autrici degli atti di bullismo sono tredi, come lei.