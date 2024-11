Lapresse.it - Si sposano e spariscono. Cosa è successo? Il mistero a Chi l’ha visto?

Siil venerdì, ma il martedì successivo scompaiono, lasciando le famiglie nell’angoscia. Le telecamere di Chi? erano lì, ed ecco che dopo l’allarme dei genitori e dell’intera comunità, Pietro e Maria ricompaiono.? Dove sono stati? Sarà l’argomento di apertura della puntata di Chi?, in onda in diretta mercoledì 6 novembre alle 21.20 su Rai 3. A seguire, il caso di Mara Favro, scomparsa da due anni: adesso gli inquirenti la cercano a pochi chilometri dalla pizzeria di Chiomonte, da dove è sparita dopo che era tornata a prendere le sue chiavi di casa dimenticate nel ristorante. Testimonianze inedite nella trasmissione condotta da Federica Sciarelli, che si chiuderà con il caso della scomparsa di Riccardo, il ragazzo di Acqualagna di cui si sono perse le tracce dopo una cena con gli amici: la mamma non si rassegna e chiede che le ricerche continuino.