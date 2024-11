Quotidiano.net - Si parla di riciclo anche nelle tesi di laurea

Prevista per giovedì e alle 16.15 sempre all’Agorà Conai la premiazione dei vincitori della seconda edizione del bando Conai perdi2023-2024 per l’assegnazione di tre premi economici adimagistrale, dedicate ai temi dell’economia circolare. Voluto da Conai con il supporto tecnico di Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, il bando vuole contribuire allo sviluppo di tecnologie e metodi per usare e gestire in modo efficiente le risorse: premia tredimagistrali sui temi dell’economia circolare, incentivando così la crescita delle competenze nel settore. Per la prima volta, inoltre,l’arte contemporanea entra nei padiglioni di Ecomondo. Sono esposte allo stand del consorzio le opere della terza edizione del Premio Conai arte circolare: giovani artisti italiani under 35 reinterpretano la tutela del pianeta attraverso il linguaggio dell’arte, trasformato in opere di pittura, fotografia e scultura le loro visioni su come vincere le sfide legate alla sostenibilità ambientale.