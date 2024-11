Europa.today.it - Si fingono addetti delle poste e rubano 145mila euro di risparmi a una donna anziana

Leggi tutto su Europa.today.it

Si sono fintidel servizio antifrodeagli occhi di unache ha dato loro il pin per accedere al suo conto corrente. In un attimo, laha visto azzerare il saldo e svanire i suoi. Per questo tre persone sono finite ai domiciliari, altre.