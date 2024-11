Ilfattoquotidiano.it - “Sì, è vero. Uso l’auricolare sia per La Talpa che a Dazn”: Diletta Leotta “attapirata” riceve il decimo Tapiro d’Oro della carriera da Striscia la Notizia

Mancano poche ore per il ritorno stasera su Canale 5 in prima serata di “La– Who is the Mole”, già disponibile su Mediaset Infinity. Nel frattempo Valerio Staffelli ha intercettato la conduttriceper la polemica sui suggerimenti ricevuti tramite auricolare nel programma. Tutto parte dall’indiscrezione pubblicata sul sito Dagospia, secondo cui un autore del programma l’avrebbe “telecomandata a distanza con una pioggia di suggerimenti”. Intercettata a Milano da Valerio Staffelli, la conduttrice ammette di far ricorso ale aggiunge: “Qualche volta lo abbiamo utilizzato perché era molto comodo per un programma registrato come fosse in diretta: è una sorta di gobbo elettronico. Inoltre, è difficilissimo parlare mentre qualcuno ti parla nell’orecchio”. E quando l’inviato del tg satirico le chiede se utilizzaanche a, lei, fingendo dire un suggerimento, risponde: “Mi dicono di dirti “sì””.