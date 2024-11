Parmatoday.it - Shandon in concerto il 16 novembre all'Arci di Trecasali

Leggi tutto su Parmatoday.it

? 30 YEARS ON THE ROAD TOUR! ?Glifesteggiano 30 anni di carriera con un tour epico e faranno tappa all'stella diper una serata indimenticabile! ? Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza live con una delle band più iconiche della scena ska-punk italiana!? 16.