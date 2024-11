Bolognatoday.it - Sette racconti di gatti speciali: G.A.T.T.A.R.E è il libro sui segreti del traffico felino sulla Terra

Leggi tutto su Bolognatoday.it

Sabato 9 novembre verrà finalmente svelato in che modo ille del Borgo di Bologna stia lavorando segretamente per l’organizzazione universale G.A.T.T.A.R.E, gestore unico del. È tutto scritto in questo (ennesimo)suiche racconta (per la prima volta).