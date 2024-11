Lanazione.it - Sesto, al via la piantagione del bosco didattico alla scuola primaria Pascoli

Firenze, 5 novembre 2024 - Al via, per il quarto anno, il progetto dei boschi didattici realizzati da Unicoop Firenze nell'ambito delle proposte educative 2024/2025 per le scuole toscane. Il progetto ha fatto tappa questa mattina presso laG.diFiorentino con ladeldi circa 30 piante messe a dimora nel giardino dell'istituto: all’iniziativa di questa mattina erano presenti i bambini e gli insegnanti della, Sara Martini, Assessore alle Politiche Educative Comune diFiorentino, Domenico Rodolfo Sarli, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Gino Strada diFiorentino, e Lia Bogliolo, presidente della sezione soci Coop diFiorentino., al via ladelDedicate tematiche attuali ed urgenti come ambiente, solidarietà , cultura e benessere, le proposte educative Unicoop Firenze propongono anche quest’anno il progetto dei boschi didattici realizzati nelle scuole toscane, in collaborazione con il Comune e la locale sezione soci Coop, per trasformare l’area verde intornoin un laboratorio di biodiversità : dopo ladi questa mattina, il percorso vedrà interagire i bambini dellacon il, con l'obiettivo di sviluppare una sensibilità sul tema ambientale e di accompagnare la crescita con attività didattiche e ricreative sviluppate dentro questo nuovo spazio verde.