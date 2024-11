Serie C 2024 25 | 4 punti di penalizzazione al Taranto per violazioni amministrative

Leggi tutto su Sportface.it

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato ilFC 1927 con 4diin classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Il Tfn ha inoltre sanzionato con 4 mesi di inibizione Massimo Giove e Salvatore Alfonso, rispettivamente presidente e amministratore unico del club. La società era stata deferita su segnalazione della Covisoc in ordine al mancato pagamento, entro il termine del 1° agosto, degli emolumenti in favore dei tesserati nonché degli altri compensi relativi alla mensilità di giugno. Il club rossoblù, che si trovava al penultimo posto del Girone C della/25 con 10, scivola ora all’ultimo posto con 6./25: 4dialperSportFace.