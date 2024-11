Serie A Giudice Sportivo | un turno di squalifica per 3 giocatori

Leggi tutto su Sportface.it

In riferimento alle partite dell’ultima giornata del campionato diA, ilGerardo Mastrandrea hato per una giornata tre: Michel Adopo e Yerry Mina (Cagliari), Dailon Livramento (Verona). Per quanto riguarda allenatori e staff tecnici, undi stop per Tiago Leal Rodrigues (Milan) e Michele Salzarulo (Roma). Multe di 5mila euro invece al Verona e alla Roma, 3mila a Bologna e Napoli, 1,5mila per l’Udinese.A,: undiper 3SportFace.