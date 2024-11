Senti tra due ore… Grande Fratello Alfonso si complimenta con Jessica e la sua reazione è top È lei la regina

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

D’Apice, ex volto di Temptation Island, è entrato ufficialmente nella Casa delcome nuovo concorrente. Nella Casa, insieme a lui, anche la sua ex fidanzata Federica Petagna. I due avevano partecipato al reality delle tentazioni questa estate e si erano lasciati. Gli inquilini hanno dato il loro benvenuto adD’Apice, l’ex fidanzato di Federica, arrivata solo la scorsa settimana.dopo essersi presentato agli inquilini ha abbracciato subito Federica. La gieffina sembra essere felice per l’ingresso dell’ex fidanzato al: “È un piacere”, ha detto la 20enne. “Io ti ho lasciato per i problemi che c’erano tra di noi, perché non ero felice e non mivo libera”, ha ribadito la ragazza durante il confronto. I due si sono ripetuti più volte di tenere l’un l’altro, ma da parte di Federica non c’è nessuna intenzione di tornare indietro.