Senigallia, ecco il nuovo ambulatorio dislipidemia per prevenire infarti e ictus

(Ancona), 5 novembre 2024 - Unservizio, tutto dedicato alla prevenzione primaria e secondaria delle patologie cardiovascolari (infarto,, vasculopatia periferica ecc): è stato attivato presso l’ospedale “Principe di Piemonte” dil’“/ipertensione arteriosa” gestito dalla Uoc di Medicina Interna. “L’obiettivo di questa nuova attività – spiegano dall’Ast - è quello di assistere il medico di medicina generale e gli specialisti nel trattamento dei fattori di rischio, qualie ipertensione arteriosa, soprattutto in casi complessi, come quelli con comorbidità , in politrattamento farmacologico, che non riescono a raggiungere facilmente i target terapeutici, che tollerano poco gli interventi di prima linea o che hanno un rischio cardiovascolare particolarmente elevato (affetti da diabete o con anamnesi di precedenti eventi cardio o cerebro vascolari)”.