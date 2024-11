Lanazione.it - Scontro fra tir e pullman in autostrada. Grave il camionista, in ospedale anche giovani calciatori

Viareggio, 5 novembre 2024 – Paura sull’A12 all'altezza dell'area di servizio Versilia Ovest dove si sono scontrati un camion e uncon a bordo alcuni giocatori di una squadrale dell'Empoli calcio. L'incidente è avvenuto lungo la carreggiata sud, poco dopo l'uscita del casello Versilia. Secondo le prime informazioni, nellosarebbe rimasto ferito il conducente del mezzo pesante che è stato trasportato in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita, all'Versilia di Lido di Camaiore. Nell'incidente non sembrano invece aver riportato conseguenze i giocatori della squadrale,se alcuni di loro sono stati accompagnati al pronto soccorso in seguito ad alcune lievi escoriazioni. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118,gli agenti della polizia stradale.