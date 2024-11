Lanazione.it - Sciopero treni, forti ritardi anche a Firenze

, 5 novembre 2024 –cancellati oppure in forte ritardosuperiore ai 120 minuti alla stazione centrale diSanta Maria Novella per lodi otto ore, dalle 9 alle 17, indetto dai sindacati dopo l'accoltellamento del capotreno a Genova. Coinvolti sia iregionali, quelli ordinari sia l'Alta velocità. Il tabellone con gli orari a un certo punto ha indicato un picco di ritardo di 190 minuti per un treno per Roma Termini. In generale isono da 70 minuti in su. Verso mezzogiorno non c'era un solo convoglio in partenza in orario. Tanta gente in coda per chiedere informazioni agli sportelli della stazione, cercare di cambiare i biglietti e riprogrammare il viaggio. Centinaia di persone si sono accalcate in coda sia alla biglietteria centrale che agli sportelli prima dell'accesso ai varchi.