Sciopero dei trasporti | 8 novembre stop senza fasce protette Il Garante | Assicurare i servizi minimi

AGI - E' in arrivo un altro venerdì nero per ipubblici, con 24 ore didi garanzie. I dipendenti Trenitalia, Italo e Trenord, infatti, non aderiranno alla protesta. Alla base alla base della mobilitazione c'è il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl) scaduto il 31 dicembre 2023, dopo l'interruzione della trattativa avvenuta il 30 maggio scorso. Il: "" "Con riferimento alle notizie che vengono diffuse in questi giorni dai mezzi di informazione, in merito allonazionale di 24 ore nel Trasporto Pubblico Locale proclamato per il giorno 82024 dalle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Autoferro nazionali, che sembrano prefigurare una completa asdi detti, la Commissione di garanzia sugli scioperi intende ricordare che - pure in asdelle cosiddettedi garanzia, essendo questo unoconsentito una sola volta per il rinnovo del Ccnl ai soli sindacati firmatari, per permettere loro di poter organizzare una manifestazione a sostegno - dovranno essere garantiti agli utentisulla base della normativa in vigore".