Sciopero 5 novembre | i treni si fermano in tutta Italia Lo stop dopo l’accoltellamento del capotreno durante il controllo biglietti

Leggi tutto su Open.online

Nonostante la richiesta del garante di ridurre l’azione di protesta a un’iniziativa simbolica il 5, dalle 9 alle 17, è iniziato unodi otto ore del personale ferroviario ditalia,talia Tper, Fs Security, Italo Ntv, Trenord in seguito aldi una bordo del treno regionale Genova-Busalla, all’altezza della stazione di Rivarolo. La protesta è stata sostenuta dai sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti.: ritardi e cancellazioni A pochi minuti dall’inizio dellosono già diversi igià cancellati. Da Milano Centrale sono saltati numerosi convogli: come idell’Alta velocità per Napoli delle 09:58, delle 11.25 e delle 11.58, quelli per Torino delle 11.