Anteprima24.it - Schlein: “In Campania nessuna espulsione, dialoghiamo per vincere”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Non abbiamo strumenti per espellere e stracciare tessere”. Così la segretaria del Pd Elly, intervistata alla festa del Domani a Roma, risponde a chi chiede se ci saranno provvedimenti dopo il voto del consiglio regionale campano sul terzo mandato. “Abbiamo interloquito – aggiunge – con il Pd campano. Dobbiamo costruire insieme ciò che offriamo allaper le prossime elezioni. Come Pd e come coalizione. Chi vuole dovrà aiutarci”. La segretaria dem ribadisce il contributo arrivato da Antonio Decaro e da Stefano Bonaccini. E conclude: “anche inpossiamo tornare a”. L'articolo: “Inper” proviene da Anteprima24.it.