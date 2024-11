Liberoquotidiano.it - Schlein assediata dal M5s. E il federatore Sala va a sbattere su Renzi: a sinistra è caos totale

I frati della Basilica di San Francesco d'Assisi hanno smentito l'indiscrezione giornalistica che li voleva tutti elettori di Stefania Proietti, candidata del centroalla presidenziali dell'Umbria, tra meno di due settimane. La fonte si presentava come autorevole ma il detto non perdona: «Scherza con i fanti e lascia stare i santi». Brutta notizia per Elly, alla quale conviene rivolgersi direttamente al padrone di casa, il “poverello” di Assisi, pregandolo di guardare in basso e darle una mano; anche se una così laica alla segreteria dem non si era mai vista. A giudicare infatti dalle conseguenze della sconfitta una settimana fa del fu campo largo in Liguria sulla già precaria stabilità del centro, una débâcle in terra d'Umbria aprirebbe una faida che solo nel Pd se ne è capaci.