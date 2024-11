Lopinionista.it - Sanità, Schlein: “Non accetteremo la privatizzazione strisciante”

MODENA – “Il Governo magicamente doveva abbattere le liste d’attesa senza mettere un euro” e invece “ci ritroviamo a un pericoloso disinvestimento sullapubblica”. E’ quanto ha detto la segretaria del Pd, Elly, parlando a un evento a Modena. “Le persone non riescono più a curarsi – ha aggiunto – 4,5 milioni di italiani hanno già rinunciato a curarsi. Noi continueremo a insistere come Pd per avere più risorse sullapubblica e sbloccare le assunzioni. Perché la salute non è una merce e nonche questo governo continui sulla strada delladellapubblica”. L'articolo: “Nonla” L'Opinionista.