Diredonna.it - Sai che i tuoi pennelli make-up sono sporchissimi? Ecco come pulirli

Leggi su Diredonna.it

Quando pensiamo alla nostra routine di bellezza, spesso ci concentriamo sui prodotti per la pelle e sul-up, ma c’è un elemento essenziale che molte persone tendono a trascurare: iper il trucco. Questi strumenti, se non puliti regolarmente, posaccumulare batteri, cellule morte della pelle, residui di trucco e oli naturali. Il risultato? Problemi cutaneiirritazioni, acne e una performance meno efficace del-up.perché è fondamentale saperepulire iin modo adeguato e frequente.Perché è importante pulire i-up?L’accumulo di batteri suipuò causare infezioni e sfoghi cutanei. Utilizzare un pennello sporco èapplicare il trucco con mani non lavate: può trasferire germi e impurità direttamente sul viso. I residui di prodotto posfar sì che idiventino rigidi e meno performanti; di conseguenza, il-up non si applica in modo uniforme, con il rischio di strisce e macchie.