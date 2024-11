Rosario Livatino e l’educazione alla legalità in un convegno per ripensare la scuola come culla della cittadinanza attiva e dell’inclusione | in allegato 4 progetti per scuole di ogni grado

Leggi tutto su Orizzontescuola.it

Il recentededicato a, svoltosi presso il Liceo Scientifico “Benedetto Croce” di Palermo, ha rappresentato una tappa fondamentale per tantissimi docenti di diritto e di educazione civica. Più che un evento celebrativo, questo incontro ha offerto l’occasione per una riflessione profonda sul modo in cui lapuò e deve diventare veicolo di valori civici essenziali,la giustizia, lae il rispetto per il prossimo. L'articoloin unperla: inperdi