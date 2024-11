Europa.today.it - Roma, Venezia e Cefalù. Tre sedi d’eccellenza per studiare Medicina e Odontoiatria

Leggi tutto su Europa.today.it

L'Italia offre città di grande importanza storica e culturale, ognuna con il proprio fascino. Tuttavia,(Lido) erappresentano non solo eccellenze turistiche, ma ancheprestigiose per percorsi formativi di alto livello. In queste città, gli studenti hanno l'opportunità.