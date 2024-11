Roma | rinnovata la fiducia a Juric sostegno dai Friedkin

Leggi tutto su Sportface.it

a Ivan, ma di certo non infinita. Laprosegue con il tecnico croato, secondo quanto trapela da Trigoria: dopo ore di riflessione, la proprietà statunitense avrebbe deciso di confermare l’allenatore e di dargli, così come alla squadra. I Friekdin, pertanto, ritengono che l’attuale guida tecnica sia in grado di sistemare le cose e invertire il trend dei risultati, che però sono molto deludenti. Per questo motivo, la dirigenza si attende un immediato cambio di tendenza, o arriverà il ribaltone nella sosta di novembre.ladaiSportFace.