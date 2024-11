Liberoquotidiano.it - Roma, blitz dei movimenti di lotta per la casa in piazza di Spagna: "No al ddl Sicurezza"

Il movimento per l'abitare si è dato appuntamento questa mattina indi, a, per una manifestazione di protesta contro il ddl. Un centinaio i partecipanti che chiedono il ritiro del provvedimento. “Vogliono uccidere il dissenso” urlano dai megafoni i manifestanti tra decine di turisti incuriositi. "Il disegno di legge 1660 è un irrigidimento, un arretramento, dal punto di vista dei diritti e della libertà di azione nel nostro Paese. C'è un pezzo di società, di giuristi delle camere penali, che sta contestando il ddl, che è consapevole delle conseguenze se venisse approvato, si sono appunto riuniti per la discussione perché ci sarà la discussione in Senato. Noi siamo qua per impedire l'attacco agli inquilini, l'attacco alla povertà, alla solidarietà e l'attacco a chi difende il diritto ad esistere e a vivere respirando anche aria pulita senza ammalarsi" ha detto Maria Vittoria Molinari, dell'associazione inquilini e abitanti USB.