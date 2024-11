Ilpiacenza.it - "Ricordare con orgoglio", venerdì 8 novembre uno speciale "Aperi-pride" al Circolo Belleri

Leggi tutto su Ilpiacenza.it

Come ogni secondodel mese dalle ore 18,30, alArci "" in Corso Vittorio Emanuele II 299 a Piacenza, anche l’8si svolgerà l’: «Un momento accogliente per tutt? dove poter conoscere nuove persone, bere in compagnia e sostenere così l’organizzazione del.