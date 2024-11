Genovatoday.it - Regione, Bucci apre alla figura dei sottosegretari

Leggi tutto su Genovatoday.it

Sette assessori sono proprio pochi, forse andremo con i, come in Lombardia, Emilia e Toscana. Io ho bisogno di gente che lavori per raggiungere l'obiettivo". Così il neo presidente eletto diLiguria Marcosulla composizione della nuova giunta. "Per farlo - continua.