Ilnapolista.it - Real Madrid-Milan, le squadra in campo nel riscaldamento con una maglia per Valencia

Non sarà certo una partita come le altre quella che andrà in scena questa sera al Santiago Bernabeu tra ile il. I Blancos non hanno infatti disputato partite ufficiali negli ultimi 10 giorni, complice il rinvio della sfida contro ildello scorso weekend a causa della catastrofe che si è abbattuta su, con l’alluvione che ha messo in ginocchio la città. Al Bernabeu questa sera verrà osservato un minuto di silenzio, come in tutti i campi, in ricordo delle vittime dell’alluvione. Proprio per questo le due squadre hanno deciso di scendere inper ilcon unaparticolare che recita: “Siamo tutti” in segno di vicinanza e solidarietà per le vittime della città spagnola, colpita in questi giorni da un forte alluvione. A todos losnos, estamos con vosotros pic.