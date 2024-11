Ravennatoday.it - "Ravenna di fiumi fantasma": una riflessione sull'importanza dei corsi d'acqua in tempo di alluvioni

Leggi tutto su Ravennatoday.it

Sabato 9 novembre, in via eccezionale, l'ultimo appuntamento della rassegna "La meraviglia abita qui: le conversazioni di Classis" sarà ambientato negli spazi della Domus dei Tappeti di Pietra. "di" è il titolo emblematico di una conversazione sui, fondamentali per.