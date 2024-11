Leggo.it - Ragazzina di 12 anni accoltella il compagno di classe, gli studenti: «È autolesionista, può fare male agli altri». La mamma: «Vogliamo aiutarla»

Leggi tutto su Leggo.it

Ladi 12che lunedì mattina hato undidella scuola media Vivaldi di via GiovPrati a Marino non è imputabile in quanto minore di 14,.