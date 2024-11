Romatoday.it - Ragazza rapinata e scaraventata in terra a Termini. Testimoni forniscono identikit e fanno arrestare malvivente

Lo hanno rintracciato in via Gioberti grazie all'fornito daiche hanno assistito alla rapina. Un 24enne originario del Marocco, arrestato per rapina dagli agenti del commissariato Viminale. L'aggressione vicino alla stazione, nel quartiere dell'Esquilino. Il fatto.