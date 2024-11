Linkiesta.it - Quincy Jones, gli 883, e il presente che non ha mai ragione

Chiunque sia eletto presidente degli Stati Uniti stanotte, a gennaio– morto ieri a 91 anni – non suonerà alla festa per il suo insediamento. Se qualcuno dovesse chiedervi quale fosse il primo presidente al cui insediamentoaveva suonato – prima di tutto, prima di produrre dischi pazzeschi e di entrare nella storia musica – potete rispondere che era un certo Dwight Eisenhower:aveva diciannove anni, Donald Trump e Bill Clinton ne avevano sei, Frank Sinatra trentasette. Se ci chiedessero dove eravamo quando era vivo e al massimo del suo splendore, potremmo dare qualunque risposta. Ad ascoltare “Thriller”. Ad ascoltare “Sinatra at the Sands”. A guardarlo rassicurare Bob Dylan durante le incisioni di “We are the world”. A scoprire “Soul Bossa Nova” con trentacinque anni di ritardo, quando lo usano in “Austin Powers”.