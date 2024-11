Sport.quotidiano.net - Qui Zenith. "Archiviare il ko. Cambiare passo per risalire»

Tre sconfitte in una settimana. Momento no per laPrato nel girone D di serie D. Poco da dire dell’ultimo ko contro il Ravenna, corazzata del raggruppamento che sembra aver ritrovato lo smalto dei momenti migliori e che certamente farà un campionato completamente diverso rispetto ai bluamaranto. Per fortuna, se così si vuole dire, la classifica è rimasta quasi invariata nei bassifondi e dunque il pensate 5-0 casalingo di domenica scorsa fa male, ma più per l’orgoglio che per gli obiettivi stagionali. Con 8 punti la formazione pratese allenata da Simone Settesoldi è rimasta in sona play out e in quintultima posizione, davanti a United Riccione, Progresso e San Marino (tutte a quota 7) e due lunghezze dietro al Prato, fermo a quota 10 dopo il ko col Forlì. L’unica che si è leggermente avvantaggiata alle spalle dei pratesi è la Sammaurese, fanalino di coda del raggruppamento, ora con 4 punti dopo il pareggio ottenuto sul campo del quotato Piacenza.