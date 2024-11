Gamerbrain.net - PS5 Pro: Tutti i giochi potenziati al lancio

Dopo avervi svelato in anteprima le specifiche tecniche di PS5 Pro, a distanza di pochi giorni daldella nuova console Sony, è stata diffusa la lista completa di, dunque quelli che beneficeranno delle migliorie promesse e offerte da PS5 Pro, scopriamoli insieme a seguire. PS5 Pro – Gamerbrain.netOttimizzati per PS5 Pro Alan Wake 2 Albatroz Apex Legends Assassin's Creed Mirage Assassin's Creed Shadows (febbraio 2025) Bad Cheese The Callisto Protocol The Crew Motorfest Dead Island 2 Dead Rising Deluxe Remaster Demon's Souls Diablo IV Dragon Age: The Veilguard Dragon's Dogma 2 Dwarf Journey Dynasty Warriors: Origins EA Sports College Football 25 EA Sports FC 25 Empire of the Ants Enlisted Everspace 2 F1 24 Final Fantasy VII Rebirth The Finals The First Descendant Fortnite God of War Ragnarök Gran Turismo 7 Helldivers 2 Hitman World of Assassination Hogwarts Legacy Horizon Zero Dawn Remastered Horizon Forbidden West The Last of Us Parte I The Last of Us Parte II Remastered Lies of P Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii Madden NFL 25 Marvel Rivals Metal Gear Solid Delta: Snake Eater The Midnight Town Stories: Adam's Diary Monster Hunter Wilds Mortal Kombat 1 My Little Universe Naraka Bladepoint No Man's Sky Outbreak Shades of Horror: Chromatic Split Pro Baseball Spirits 2024-2025 Promise Mascot Agency Quantum Error Ratchet & Clank Rift Apart Resident Evil 4 Resident Evil Village Retrieval Rise of the Ronin Rogue Flight Sanguis Luna Marvel's Spider-Man Remastered Marvel's Spider-Man: Miles Morales Marvel's Spider-Man 2 Spine: This is Gun Fu Star Wars Jedi: Survivor Star Wars Outlaws Stellar Blade Test Drive Unlimited Solar Crown Towers of Aghasba Truck Driver: The American Dream UFC 5 Unreal Kingdoms Until Dawn Warframe War Thunder Marvel's Wolverine World of Warships: Legends Arken Age cyubeVR Kayak VR Mirage Subside