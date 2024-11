Programma Annuale | come predisporlo ed entro quando Guida normativa e procedurale + documenti utili + compiti del DS e del DSGA

Leggi tutto su Orizzontescuola.it

Il(PA) è lo strumento di pianificazione finanziaria essenziale per le scuole italiane, pensato per garantire trasparenza e coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). Il PA stabilisce, con cadenza, il bilancio delle istituzioni scolastiche, descrivendo in dettaglio le entrate e le spese per il prossimo anno scolastico.. L'articoloeddel DS e del