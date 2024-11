Quotidiano.net - Progetto sperimentale per Pos e ipovedenti

Leggi tutto su Quotidiano.net

L’Abi (in foto il presidente Antonio Patuelli) ha diffuso una circolare agli associati in cui presenta ilpromosso con l’Unione Italiana dei Ciechi e degliETS-APS, in collaborazione con Bancomat Spa, per permettere a chi ha disabilità visiva di utilizzare in modo autonomo e sicuro i Pos con schermo a sfioramento.