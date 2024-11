Salernotoday.it - Progetto didattico a tema sostenibilità e sana alimentazione: la nuova edizione del progetto OrtoRomi

Leggi tutto su Salernotoday.it

Ha preso il via l’2024/2025 delper la scuola”, una proposta che ha riscosso un successo crescente nel corso degli anni, sia con i laboratori in presenza che in formato digitale. I temi centrali sono tra i più attuali: lae l’