Quotidiano.net - Primi risultati elezioni americane 2024: mappe, grafici e news in tempo reale

Roma, 5 novembre– La lunga notte delleentra nel vivo. Dopo mesi di sondaggi èdi dati veri, con spoglio e iche seguiremo inconinterattive e. Forse solo a notte fonda, con iexit poll e le proiezioni. Ma più probabilmente non prima di mercoledì mattina in Italia, sapremo chi ha vinto questeUsa. Un esito tutt’altro che scontato, con il testa a testa tra il candidato repubblicano Donald Trump e la democratica Kamala Harris quanto mai serrato. La vicepresidente viene data in recupero nelle ultime rilevazioni, il margine tra i due resta “too close to call”, troppo ridotto per far sbilanciare anche il più ardito sondaggista. Da tenere d’occhio soprattutto i sette Swing State (Pennsylvania, Wisconsin, Carolina del Nord, Arizona, Michigan, Georgia e Nevada) gli Stati in bilico che potrebbero spostare l’ago della bilancia verso Trump o Harris.