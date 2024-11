Casertanews.it - Primato mondiale per casa di cura casertana: salvato nervo facciale con intervento 'live' di microchirurgia

"Per la prima volta al mondo il 5 novembre nelle sale operatorie della “San Michele” è stato effettuato undirobotica con metodica dissettiva sulla ghiandola parotide con il sistema robotico Symani, ad oggi utilizzato solo per le tecniche ricostruttive per le anastomosi.