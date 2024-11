Iltempo.it - Previdenza, confronto politica e imprese sulla complementare necessaria a generazioni future

Leggi tutto su Iltempo.it

Roma, 5 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Le istituzioni, lee i professionisti del risparmio si fanno carico di promuovere uncostruttivo volto ad individuare soluzioni alle esigenze che i giovani avvertono in tema diintegrativa. Un tema cruciale per le nuovee per l'intero sistema Paese che non può prescindere dalla diffusione di una cultura previdenziale. La formazione assume un ruolo centrale in questo contesto, accompagnandosi alla domanda, proveniente direttamente dal mondo delle, per lo sviluppo di unapiù competitiva e quindi più accessibile, flessibile ed attrattiva. E' quanto emerso oggi nel corso dell'incontro 'Costruire il futuro: strategie e opportunità della', promosso dal deputato Walter Rizzetto, presidente dell'XI commissione Lavoro Pubblico e Privato.