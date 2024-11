.com - Pinguini Tattici Nucleari, in pre-order l’album Hello World

annunciano il nuovo atteso album,, disponibile da oggi in pre-annunciano il nuovo attesissimo album,, disponibile in fisico nei formati CD, CD autografato, LP picture, LP colorato, LP colorato autografato e digitale da venerdì 6 dicembre per Epic\Sony Music Italy. Pre-. Arriva a oltre due anni dall’ultimo album, Fake News, consacrato da un incredibile tour negli stadi e nei palazzetti e dopo il nuovo singolo, Romantico ma muori – ai vertici di tutte le classifiche e già certificato Disco d’Oro.ha dentro di sé tutto, “” – ciao – l’azione e “” la platea, e conci si può riferire a tutti nel mondo indiscriminatamente. Dentro queste due semplice parole unite c’è tutto quello che serve.