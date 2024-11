Romatoday.it - Per San Martino ogni mosto diventa vino

Da venerdì 8 a domenica 10 novembre, arriva a Blera (in provincia di Viterbo), la XV edizione della “Festa dele dell’Olio Novello”.Tre giorni dedicati alla degustazione di vini e oli della Tuscia in cui non mancheranno intrattenimenti ed eventi collaterali capaci di accontentare i gusti.