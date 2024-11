Unlimitednews.it - Papa Francesco a casa di Emma Bonino “Sta benissimo”

Leggi tutto su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Ilha fatto visita a sorprese adi, da poco dimessa dall’ospedale, come riporta Vatican News., di ritorno dalla Università Gregoriana, ha fatto sosta nell’abitazione nel centro di Roma dell’ex ministro degli Affari esteri e leader di Più Europa ricoverata a metà ottobre per problemi respiratori e poi trasferita in una struttura privata. Una volta uscito dal portone dell’abitazione, è stato avvicinato da alcune persone incuriosite che gli hanno domandato in che condizioni avesse trovato, guarita in passato da un tumore. “”, ha risposto il Pontefice. In passatoedsi sono incontrati più volte, a partire dal 4 novembre 2015 quando l’ex ministro degli Affari esteri aveva preso parte all’udienza generale del mercoledì in Aula Paolo VI.