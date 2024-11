Agi.it - Papa Francesco a casa di Emma Bonino, "l'ho trovata benissimo" [VIDEO]

Leggi tutto su Agi.it

AGI -si è recato questa mattina a visitare, nell'abitazione nei pressi di Campo de' Fiori della storica leader Radicale, rientrata da pochi giorni dopo il ricovero in ospedale per una crisi cardiorespiratoria. Come ha trovato Bonino? "", ha risposto il Santo Padre ai passanti che lo hanno intercettato mentre risaliva in auto al termine dell'incontro.