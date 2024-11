Liberoquotidiano.it - Papa Francesco a casa di Emma Bonino: "Come sta?", la risposta chiara del Pontefice

quemattina si è recato a trovare la ex parlamentare ed ex commissaria europea, esponente storica del partito radicale, che nei giorni scorsi erata ricoverata per problemi di salute. L'incontro è avvenuto nell'abitazione della politica italiana, nel centro di Roma.ha trovato? Gli chiedono alcuni passanti e il: "Benissimo"., 76 anni, ha raccontato in un'intervia Repubblica di volersi adesso prendere “una tregua dalla politica” ma di non voler abbandonare le sue battaglie sui diritti civili. “Quando simale è chiaro che le questioni essenziali della vita e della morte emergono con più forza”, ha raccontato l'ex ministra degli Esteri, assicurando che si impegnerà nei prossimi mesi nelle battaglie per il fine vita e per il referendum sulla cittadinanza che dovrebbe svolgersi in primavera.