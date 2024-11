Fanpage.it - Paola Perego su Diletta Leotta conduttrice de La Talpa: “Avrei pagato per rifarla, non mi hanno chiamata”

Leggi tutto su Fanpage.it

A poche ore dall'inizio della nuova edizione de Lacon, la storicaha confessato che le sarebbe piaciuto tornare a presentare il programma che ha segnato una svolta per la sua carriera in tv: "Quest'anno l'ha prodotta Mediaset e non michiamata. Aconsiglio di viversi il reality come fosse una spettatrice".